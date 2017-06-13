Самый большой флаг и гимн на Поклонной: как Москва отметила День России
Москва, 13 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Флаг площадью 1014 м кв. развернули у подножья Монумента Победы в честь празднования Дня России 12 июня. В церемонии приняли участие курсанты академии государственной противопожарной службы МЧС РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Помимо торжественной демонстрации самого большого флага, на Поклонной горе провели масштабную акцию «гимн России». 500 школьников и студентов исполнили государственный гимн РФ под аккомпанемент духового оркестра Академии имени Маймонида РГУ им. А. Н. Косыгина.
Также всем посетителям предложили ознакомиться с экспонатами выставки, организованной в рамках 85-й годовщины со дня образования гражданской обороны страны главком МЧС совместно с департаментом ГОЧСиПБ Москвы и Центральным музеем Великой Отечественной войны. На выставке представили технику военных лет, машины пожарно-спасательного гарнизона столицы и находки времен Великой Отечественной войны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в праздничных мероприятиях в честь Дня России приняли участие свыше 7 млн человек.