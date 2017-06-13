Москва, 13 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Флаг площадью 1014 м кв. развернули у подножья Монумента Победы в честь празднования Дня России 12 июня. В церемонии приняли участие курсанты академии государственной противопожарной службы МЧС РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флешмоб «Гимн России» на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсанты МЧС разворачивают самый большой флаг России на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Самый большой флаг России, развернутый на Поклонной горе

Помимо торжественной демонстрации самого большого флага, на Поклонной горе провели масштабную акцию «гимн России». 500 школьников и студентов исполнили государственный гимн РФ под аккомпанемент духового оркестра Академии имени Маймонида РГУ им. А. Н. Косыгина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флешмоб «Гимн России» на Поклонной горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Самый большой флаг России, развернутый на Поклонной горе

Также всем посетителям предложили ознакомиться с экспонатами выставки, организованной в рамках 85-й годовщины со дня образования гражданской обороны страны главком МЧС совместно с департаментом ГОЧСиПБ Москвы и Центральным музеем Великой Отечественной войны. На выставке представили технику военных лет, машины пожарно-спасательного гарнизона столицы и находки времен Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в праздничных мероприятиях в честь Дня России приняли участие свыше 7 млн человек.