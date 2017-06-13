Вашингтон, 13 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В мире насчитывается более 2 млрд человек, страдающих избыточным весом и крайними формами ожирения, при этом большая часть из них проживает в США. Об этом говорится в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) Проблемы с лишним весом в США

Кристофер Мюррей из университета Вашингтона в Сиэтле называет сложившуюся ситуацию эпидемией. По его словам, люди с избыточным весом должны обратить внимание на свое здоровье, ведь для них возрастает риск развития болезней сердца, а также рака и диабета.

Вместе с коллегами Мюррей выполнил своего рода «перепись» людей с лишним весом в масштабах всего мира. Ученые соотносили ожирение с продолжительностью жизни пациентов, а также с наличием у них разных недугов. Исследование охватывало 195 стран мира и временной промежуток в 45 лет.

По оценкам экспертов, в 2015 году число людей с лишним весом составляло 2,2 млрд и с тех пор выросло. Крайними формами ожирения, когда индекс массы тела превышает 30, страдают около 100 млн детей и 600 млн взрослых.

С 1980 года доля людей с ожирением возросла вдвое в 70 странах и заметно увеличилась в других государствах. Лишний вес и сопутствующие заболевания становятся причиной смерти около 4 млн взрослых и детей ежегодно.

США являются лидером по числу людей с ожирением среди 20 наиболее населенных стран мира. Крайние формы ожирения диагностированы у 13% молодых людей и детей и 24% взрослых. Более 30% населения египта также страдает от избыточного веса.

В Индии и Китае доля тучных людей составляет окло 3% и 5% соответственно. Наиболее стройные люди живут в странах Южной и Юго-Восточной Азии, так, среди жителей Бангладеш и Вьетнама проблемы с весом есть только у 1% населения.

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