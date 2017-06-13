Асбест, Свердловская область, 13 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Свердловской области вблизи Рефтинского водохранилища продолжаются поиски четырёхлетнего мальчика, который 10 июня отбился от родителей на отдыхе в лесу и бесследно пропал. В поисках ребёнка участвуют сотрудники силовых органов, спасатели и волонтёры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Поиск ребёнка, пропавшего в лесу на Урале

«Значительных изменений в рамках поисковой операции не произошло, ребёнок действительно еще не найден. Но сотрудники полиции, наши партнеры из Росгвардии, МЧС и добровольные помощники не теряют надежду, продолжают активную работу. На сегодняшний день количество волонтёров из числа женщин и детей пришлось несколько сократить. Это вызвано тем, что вчера вечером на дорогу в лесу, где находилась одна из поисковых групп, вышел, а затем встал, что называется, на дыбы хозяин тайги — бурый медведь», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что ранее присутствие медведя было зафиксировано беспилотником, который также используется в поисковых работах.

«Кроме того, сотрудники уголовного розыска установили личности рыбаков, к которым в день ЧП подходил малыш. Они подтвердили, что мальчик ушёл в противоположную от своей палатки сторону. Вблизи летнего лагеря «Искорка» на месте происшествия продолжает функционировать оперативный штаб, который координирует работу поисковых мероприятий», — добавил Валерий Горелых.

Отметим, что ранее родители ребёнка прошли процедуру дачи показаний с применением полиграфа. Их свидетельства тщательно исследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту исчезновения малолетнего ребёнка следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В пресс-службе управления уточнили, что хотя на данный момент и нет фактов, подтверждающих смерть ребёнка, но, учитывая его возраст, а также обстоятельства исчезновения и прошедшее время, вероятность трагического исхода крайне высока.