Москва, 13 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну признался, что в 1999 году не сразу принял предложение предшественника Бориса Ельцина стать премьер-министром страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда я приехал из Ленинграда в Москву, у меня здесь не было какой-то особой поддержки, каких-то особо мощных связей, и я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне, — цитирует Путина РЕН ТВ. — Но когда Ельцин предложил мне это в первый раз, я отказался».

По словам главы государства, в то время взять на себя ответственность за ситуацию в России было очень непросто. При этом Путин признался, что тогда он также сильно переживал за безопасность своей семьи.

«Представьте себе, что меня бы освободили от занимаемой должности — охраны нет, ничего нет, и что делать? Как жить и как обеспечить безопасность семьи, — говорит Путин. — Я просто для себя тогда решил: вот если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документальный фильм Оливера Стоуна — «Интервью с Путиным» выйдет в эфир на кабельном канале Showtime с 12 по 15 июня.

Картина состоит из 12 интервью с лидером РФ, которые американский режиссер брал на протяжении двух лет.