Барселона, Испания, 13 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар признан самым дорогим футболистом мира по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Стоимость форварда оценивается в 210,7 млн евро.

Alex Fau Неймар

Второе место рейтинга занял футболист лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли (155,1 млн), на третьем месте — его одноклубник Гарри Кейн (153,6 млн).

Отметим, что форвард «Барселоны» Лионель Месси расположился на четвертой строчке (151,7 млн), а нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду составители рейтинга поместили на 11-е место (112,4 млн).

Рейтинг был сформирован после анализа полезности игроков, а также их международного статуса, контрактов, возраста и других параметров.