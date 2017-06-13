Барнаул, 13 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Грозовые разряды стали основной причиной всех 7 лесных пожаров, зарегистрированных на территории Алтайского края за прошедшие выходные (9 — 12 июня). Об этом свидетельствуют оперативные данные регионального диспетчерского пункта Минприроды, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлан Шаповалова Алтайский лес

«На тушении было задействовано 27 лесных пожарных, использовано 10 автоцистерн для заливки огня водой и 6 тракторов для опашки очагов возгораний. Оперативные действия не позволили огню распространиться на большие площади, пожаром пройдено 0,81 га.», — пояснили лесники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного сезона, который начался в Алтайском крае 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 108 пожаров, огнём пройдена площадь 116,65 га. Это несколько меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Тогда на эту дату фиксировалось 156 лесных пожаров общей площадью 313,71га.