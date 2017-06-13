Вашингтон, 13 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Фильм «Мумия» с Томом Крузом собрал за первые выходные в мировом прокате около $ 174 млн, а в США за обозначенный период картина принесла создателям $ 32,2 млн, сообщил 12 июня The Hollywood Reporter.

Мумия. Египет

Издание пишет — несмотря на то, что «Мумия» разместилась в рейтинге фильмов США на второй строчке после «Чудо женщины» (по кассовым сборам), это далеко не лучший результат для летнего фильма, бюджет которого составил $125 млн без учета затрат на маркетинг.

Безусловно, студия Universal должна радоваться тому, что в 63 странах без учета США фильм собрал около $ 141,8 млн. Но сборы в США до сих пор задают тон для заголовков СМИ.

Издание сообщает — руководство Universal утверждает, что на реализации проекта «Темная вселенная» успех или неудача «Мумии» в прокате никак не отразится.

«Темная Вселенная» является продолжением того романа студии, который был у неё с классическими монстрами. Это любовное послание для жанра, который есть в нашей ДНК», — сказал президент Universal National Distribution Николас Карпу.

Напомним, ранее фильм «Мумия» получил весьма низкие оценки критиков, кто-то даже назвал его «самым ужасным фильмом Тома Круза». На данный момент его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes упал до 17%. Вторым фильмом «Темной вселенной» Universal должна стать картина «Невеста Франкенштейна», она выйдет в 2019 году.