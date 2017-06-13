Киев, 13 июня, 2017, 07:58 — ИА Регнум. По ее словам, решение суда позволит гражданам собрать оставшиеся подписи под петицией об отмене переименования проспекта.

Цуканов М.В Герои и злодеи Великой Отечественной войны. Генерал Ватутин и каратель Шухевич

Читайте также: Цель «декоммунизации» на Украине — «изменение сознания» народа

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Киевском городском совете большинство депутатов проголосовало за переименование в столице Украины проспекта имени советского героя, генерала Николая Ватутина в проспект имени украинского коллаборациониста, лидера карателей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.

После этого, 6 июня, в Киеве прошел митинг против переименования проспекта, организованный Институтом правовой политики и социальной защиты и Организацией ветеранов Украины.

Читайте также: В Киеве променяли генерала Ватутина на карателя Шухевича