Исламабад, 13 июня, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выразил надежду на то, что текущий дипломатический тупик в отношениях стран Персидского залива будет решен в ближайшее время, сообщает 13 июня GeoTV.

SyedWasiqShah Флаг Пакистана

Данное пожелание глава Пакистана выразил после возвращения домой из Саудовской Аравии, где он пребывал с однодневным визитом.

Шариф вместе с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулом Азизом обсудили складывающуюся ситуацию в Персидском заливе.

Премьер-министра Пакистана в его визите сопровождали министр финансов Исхак Дар, начальник генерального штаба армии генерал Камар Джавед Баджва, а также советник министра иностранных дел Аффариса Сартаджа Азиза.

Оба государства выразили готовность совместно сотрудничать по всем вопросам, важным для стран. Саудовская Аравия отметила успехи Пакистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Напомним, 5 июня в районе Персидского залива разразился дипломатический кризис: многие государства Персидского залива разорвали отношения с Катаром. Пакистан, ведет диалог со всеми сторонами конфликта, что, таким образом, повышает его политическую значимость в регионе.