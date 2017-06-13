Пакистан надеется на урегулирование кризиса в Персидском заливе
Исламабад, 13 июня, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выразил надежду на то, что текущий дипломатический тупик в отношениях стран Персидского залива будет решен в ближайшее время, сообщает 13 июня GeoTV.
Данное пожелание глава Пакистана выразил после возвращения домой из Саудовской Аравии, где он пребывал с однодневным визитом.
Шариф вместе с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулом Азизом обсудили складывающуюся ситуацию в Персидском заливе.
Премьер-министра Пакистана в его визите сопровождали министр финансов Исхак Дар, начальник генерального штаба армии генерал Камар Джавед Баджва, а также советник министра иностранных дел Аффариса Сартаджа Азиза.
Оба государства выразили готовность совместно сотрудничать по всем вопросам, важным для стран. Саудовская Аравия отметила успехи Пакистана в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Напомним, 5 июня в районе Персидского залива разразился дипломатический кризис: многие государства Персидского залива разорвали отношения с Катаром. Пакистан, ведет диалог со всеми сторонами конфликта, что, таким образом, повышает его политическую значимость в регионе.