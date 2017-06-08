Москва, 13 июня, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Оппозиционер Алексей Навальный получил 30 суток ареста в соответствии с решением Симоновского районного суда Москвы. Об этом 13 июня сообщают «Ведомости».

Эжен Делакруа. Шильонский Узник. 1834

Административное дело в отношении Навального рассматривалось по статье «Повторное нарушение организации публичного мероприятия». Защитники Навального заявили об отводе судьи, однако получили отказ.

Один из адвокатов оппозиционера Вадим Кобзев заявил на суде о том, что Алексей Навальный не был организатором протестной акции, так как два и более раза привлекался по административным делам. Второй защитник Навального Константин Терехов пояснил, что массовая акция в центре Москвы таковой на самом деле не являлась — граждане вышли на улицы по случаю государственного праздника.

Напомним, 12 июня в Москве и других российских городах прошли массовые акции против коррупции, инициированные Навальным. Самого оппозиционера задержали, когда он выходил из подъезда своего дома. Это произошло за 30 минут до того, как начался митинг на Тверской.

По данным правоохранителей, в Москве 12 июня были задержаны более 800 участников акции протеста.

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