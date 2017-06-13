Вашингтон, 13 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Рассмотрение законопроекта о расширении санкций США в отношении России пройдет на текущей неделе — вместе с законопроектом о санкциях против Ирана, сообщает газета The Washington Post.

Lawrence Jackson Сенат США

«Российская» поправка также предусматривает лишение Белого дома права самому снимать уже действующие санкции и закрепление некоторых санкций самостоятельно. Об этом договорились сенаторы, текст законопроекта дорабатывается.

Глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер уточнил, что, согласно внесенным поправкам, перед отменой какого-либо пункта санкций Белый дом обязан будет вынести это на рассмотрение Конгресса.

Введение новых санкций предусмотрено в ответ на «агрессивные действия России на Украине, ее шаги в Сирии и атаки в киберпространстве». По данным издания, законопроект внесен в повестку текущей недели сенатором, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом.

Данная инициатива — законопроект по Ирану с поправкой о санкциях против России — в Сенате имеет все шансы на успешное прохождение: о своей поддержке уже заявил лидер сенаторов-демократов Чак Шумер.

После принятия Сенатом текст должна одобрить палата представителей, там документ еще не вносили. Белый дом свою позицию пока не озвучил.