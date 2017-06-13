Чита, 13 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. "Число жертв аварии с участием автобуса в Забайкальском крае возросло до 14, — говорится в сообщении. — Этой ночью в реанимации умер водитель».

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Отмечается, что на данный момент в лечебных учреждениях остаются более 30 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Петровск-Забайкальском районе на 70-м км федеральной трассы «Байкал» произошло трагическое ДТП. Пассажирский автобус, перевозивший паломников из села Урлук Красночикойского района в Читу, опрокинулся в кювет на участке трассы, где проводились ремонтные работы.

Всего в автобусе находился 51 человек.

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