Улан-Удэ, 13 июня, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Референдум в защиту Байкала, предложенный инициативной группой, ничего не решит, а только «заорганизует и без того труднейший путь борьбы», считает председатель бурятской общественной организации «Новая энергия» Иван Логинов.

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По мнению Логинова, «референдум — это бред».

«Референдум ничего не решит. Он лишь заорганизует и без того труднейший путь борьбы. Хватит мусолить тему — надо брать и действовать», — сказал Иван Логинов.

Он подчеркнул, что «на референдум никто не придет».

«Наша задача, чтобы каждый житель понимал проблему и действовал против строительства ГЭС. А на референдуме люди поставят галочку ради галочки. Плюс еще партии и политики напиарятся на халяву. ГЭС — абсолютно реальная и серьезная проблема, ее надо решать вместе! Не позволяйте смешивать очередные выборы с нашим будущим, нашей землёй, нашим Байкалом! Никакие референдумы не спасут Байкал, только мы с вами спасём», — пишет Логинов на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

При этом представители «Новой энергии» признают, что тема референдума все же важна.

«Референдум по безусловно нужной и важной теме рискует превратиться в политические игрища меду политическими группировками. Дело в том, что эколог Наталья Тумуреева, зарегистрировавшая в избирательной комиссии Бурятии ходатайство о проведении референдума, является представителем партии «Яблоко», она — оппозиционер. Грядут выборы главы Бурятии (состоятся в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ), где оппозиционеры будут использовать тему референдума по Байкалу в качестве своего выборного козыря. Более того, если и проводить референдум, то это надо делать не только в Бурятии, но и в Иркутской области, и в Забайкальском крае», — объяснил Иван Логинов свою позицию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, инициативная группа жителей Бурятии 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, выдвинула инициативу о проведении республиканского референдума в защиту Байкала. На референдум предлагается вынести следующий вопрос: «Считаете ли вы, что защита и охрана озера Байкал от негативных воздействий (в том числе трансграничных) должна быть приоритетом государственной политики Республики Бурятия?».

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Председателем собрания инициативной группы стала Наталья Тумуреева. 6 июня она официально зарегистрировала в избирательной комиссии Бурятии ходатайство о проведении референдума в защиту Байкала. После проверки избиркомом окончательное решение должен принять Народный хурал Бурятии.

По словам Тумуреевой, в случае положительного исхода референдума все проекты и программы, касающиеся Байкала, в обязательном порядке должны будут способствовать защите озера от любых негативных воздействий с любой стороны государственной границы. Она подчеркнула, что катализатором к проведению референдума стало проведение общественных слушаний по строительству монгольских ГЭС на крупнейшем притоке Байкала.

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Общественные слушания по проектам строительства монгольских ГЭС, состоявшиеся весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области, показали, что подавляющее большинство жителей этих сибирских регионов выступают против строительства ГЭС Монголии на Селенге. Они считают, что это нанесет непоправимый вред озеру Байкал, которое и без того испытывает маловодный период.

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Чтобы получить комментарий по позиции «Новой энергии», корреспондент ИА REGNUM связался с экологом, представителем Бурятского регионального объединения по Байкалу Натальей Тумуреевой.

Она считает, что в деле защиты Байкала нельзя допускать деления на «своих и чужих», а нужно работать вместе.

«Могу лишь сказать, что я профессиональный эколог и работаю с этой проблемой уже давно. Просто выступать против строительства монгольских ГЭС на Селенге мы не имеем права, то есть Россия, по сути, не имеет права что-то запрещать Монголии, потому что это суверенное государство. Они могут делать на своей территории все, что хотят. В деле защиты Байкала необходимо работать вместе. Пусть ребята из «Новой энергии» занимаются акциями, а мы занимаемся более серьезными вещами, например, общением со Всемирным банком, который хочет финансировать монгольские проекты, замечаниями в техническое задание. Также мы следим за тем, чтобы наши замечания были учтены», — говорит Тумуреева.

Она указала на «еще один принципиальный момент»: «Новая энергия» занимается защитой Байкала от ГЭС два месяца, а мы ведем этот проект пять лет. Поймите, что Монголия не сама приехала к нам со слушаниями, это тоже часть нашей работы. Не было бы слушаний, уже давно был бы готов проект, и началось строительство».

«Слушаний в Бурятии было 10, но ни в одном активисты «Новой энергии» не участвовали. Между тем не знать о них было сложно, потому что это было освещённое со всех сторон мероприятие. Поэтому главная мысль такова: давайте вместе спасать Байкал и не ссориться», — заявила эколог, добавив, что «по вопросу референдума нам нужно объединить усилия».

Что касается политических притязаний, о которых говорит представитель «Новой энергии», Наталья Тумуреева отметила, что в инициативную группу по проведению референдума вошли люди, которые занимаются проблемами Байкала на профессиональном уровне. И все эти 20 человек, по ее словам, имеют разные политические взгляды.

Она отметила, что политика здесь ни при чем, и представители инициативной группы занимаются проблемами уникального озера, не имея никаких политических амбиций.

Актуальные новости и комментарии по ситуации, складывающейся на сегодняшний день вокруг озера Байкал, читайте в сюжете ИА REGNUM «Проблемы Байкала».