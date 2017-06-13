Москва, 13 июня, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин очень любит внуков и гордится своими дочерями. Об этом глава государства рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме, который вышел на телеканале Showtime.

Иван Шилов ИА REGNUM Про Путина

Путин отметил, что его дочери не занимаются политикой или крупным бизнесом, их деятельность связана с наукой и образованием.

По словам президента РФ, он также много общается со своим зятьями. Причем дискуссии нередко бывают бурными, так как мнения сторон по некоторым вопросам иногда расходятся.

«Бывают и отличные (мнения), — говорит глава государства. — Мы не спорим, мы скорее дискутируем».

На вопрос, играет ли Путин с внуками, президент ответил: «Очень редко, к сожалению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссер Оливер Стоун на протяжении двух лет встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и брал у него интервью для документального фильма. Премьера картины пройдет на телеканале Showtime 12−15 июня.

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