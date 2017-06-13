Владивосток, 13 июня, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Читайте также: Дальневосточники просят у Путина адекватные цены на авиабилеты

Иван Шилов ИА REGNUM Письма президенту

«Почему пенсионеры Приморского края не получают никаких надбавок к пенсии? Надбавки в 60% получают все работающие категории граждан, а пенсионерам эти надбавки почему-то не выплачиваются, — обратились к Владимиру Путину. — Получается, выйдя на пенсию, мы стали жить в другом регионе? Где справедливость? Пенсии на Дальнем Востоке ниже, чем в средней полосе России. Как прожить на пенсию в 10 тыс. руб., если, оплатив счета по ЖКХ, у тебя ничего не остаётся?»

Другой вопрос на «Прямую линию» с президентом пришёл из приморского города Уссурийск. Местный житель написал, что бюджетники, в том числе слесари и сварщики, получают мизерную зарплату в 12−13 тыс. рублей.

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«Как жить на эти деньги, когда квартплата составляет 8−10 тыс. рублей, а цены на продукты заоблачные?» — написал приморец.

Предприниматель Жанна Матенок из посёлка Трудовое попросила главу государства отменить аукционную продажу земли на Дальнем Востоке. Она отметила, что гражданам России бесплатно предоставляются дальневосточные гектары, однако коренные жители региона элементарно не могут оформить участок под строительство гаража.

«Мой муж отработал всю жизнь в море судоводителем, а я в государственных учреждениях, — добавила женщина. — Решили заняться своим бизнесом без всякой помощи администрации Владивостока. Помогите оформить место под гараж без аукциона, так как денег на проведение аукциона у нас нет ввиду больших материальных затрат».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос дальневосточников относительно дороговизны авиабилетов по России стал одним из самых популярных на сайте «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Граждане попросили Владимира Путина объяснить, почему в России такие высокие цены на авиабилеты, почему их нельзя снизить и сделать адекватную для населения стоимость.