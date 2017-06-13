Гамбург, Германия, 13 июня, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Германия временно ввела пограничный контроль с соседними странами в связи с проведением саммита «Большой двадцатки» 7 — 8 июля в Гамбурге, передает 12 июня Der Stern.

Флаг Германии

Контроль на границах со странами, входящими в Шенгенскую зону, немецкие пограничники начали осуществлять с 12 июня.

Согласно официальным данным МВД Германии, данные мероприятия, касающиеся наземного, воздушного и водного сообщения, продлятся до 11 июля.

«Таким образом мы хотим предотвратить въезд в страну преступников, — сообщает глава МВД Германии Томас де Мезьер. — Для нас безопасность саммита превыше всего».

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.