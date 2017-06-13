Москва, 13 июня, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объяснил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, почему распад СССР является крупнейшей катастрофой XX века.

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По словам президента, он неоднократно сталкивался с критикой такой своей позиции по поводу крушения СССР, но, тем не менее, это была, действительно, катастрофа, уверен российский лидер.

«Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века», — заявил президент России.

Кроме того, разрушение страны привело сначала к признакам, а затем и к полномасштабной гражданской войне. «И, конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности», — добавил президент.

Путин отметил также крах целых отраслей хозяйства страны, повлекший за собой нищету для многих ее жителей:

«В то же самое время у нас была полностью разрушена система социальной защиты, полностью были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, и миллионы людей оказались за чертой бедности. Про это тоже нельзя забывать».

Напомним, развал Союза Советских Социалистических Республик начался с принятой 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР декларации о суверенитете. Таким образом РСФСР первая из союзных республик, фактически заявила о своем выходе из состава страны, объявив приоритет республиканских законодательных актов над союзными. Подписал декларацию действующий в то время председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин.

Сегодня дата 12 июня объявлена государственным праздником.