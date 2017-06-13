Радио REGNUM: первый выпуск за 13 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- У посольства РФ в Молдавии в День России вылили красную краску;
- Газета Daily Mail признала Крым российским;
- Порошенко подписал закон о запрете георгиевских лент;
- Памятник Котовскому снесли в Одесской области;
- Посол РФ в Латвии: Не оставил бы в Латвии ни копейки;
- В Москве задержали директора по инвестиционной деятельности «Роснано».
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/346