Брюссель, 13 июня, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Европарламент обсудит 13 июня будущие мероприятия в Валетте и Леувардене, которые в 2018 году станут культурными столицами Европы, пишет Die Tagesschau.

Benreis Валетта

Культурная столица Европы — это инициатива ЕС, согласно правилам которой, ежегодно тот или иной город Европы становится центром культурной жизни континента с целью привлечения внимания к его культурному развитию.

Она нацелена на то, чтобы ЕС выделял из своего бюджета финансовые средства на развитие инфраструктуры города, реставрацию культурных памятников и привлечение туристов.

Как правило, за один год культурными столицами могут стать от одного до трех городов Европы: стран, как входящих, так и не входящих в Евросоюз.

Туристы в Европе ориентированы на крупные, знаменитые города, но сам континент состоит из маленьких городов, несущих в себе истинные культурные традиции каждого народа, поэтому данная инициатива направлена на то, чтобы «культурно возрождать» эти города и повышать их ценность, пишет издание.

Чаще всего проблемы данных «небольших» городов: демографическое положение, нехватка ресурсов, неспособность сельской местности противостоять близлежащим «метрополиям».

Такие города не должны быть забыты, добавляет Die Tagesschau.

В рамках данной инициативы, голландскому городу Леуварден будет выделено €70 млн из бюджета ЕС. Этот город негласно называют «маленьким Амстердамом».

Осенью будет опубликован окончательный план мероприятий, которые пройдут в Леувардене и Валетте, столице Мальты.

Добавим, что в 2017 году культурными столицами Европы являются датский город Орхус и кипрский Пафос, а первой столицей в рамках данной инициативы в 1985 стали Афины.