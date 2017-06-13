Вашингтон, 13 июня, 2017, 06:31 — ИА Регнум. «Программа ядерного оружия является явной и настоящей угрозой для всех, а провокационные действия режима, явно незаконные по международному праву, не утихают, несмотря на осуждение и санкции Организации Объединенных Наций», — заявил Мэттис.

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Министр обороны подчеркнул также, что «стремление Северной Кореи к разработке ядерного оружия увеличилось по темпу и масштабам».

«Самая неотложная и опасная угроза миру и безопасности — это Северная Корея», — резюмирует глава Пентагона.

Ранее, после очередного испытания КНДР, США расширили пакет санкций в отношении Пхеньяна, согласовав документ с Китаем.

Между тем власти Северной Кореи сообщили о том, что серия успешно проведенных испытаний показывает, что скоро КНДР приступит к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.

Такой вариант событий допускают и в Вашингтоне, подчеркивая, однако, что от подобных атак США надежно защищены системой ПРО.

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