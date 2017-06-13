Афины , 13 июня, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло 12 июня в Эгейском море: оно затронуло островные территории и города Турции и Греции, пишет Berliner Morgenpost.

Иван Ожерельев Берег Эгейского моря

В результате мощных толчков на греческом острове Лесбос погибла одна женщина, тело которой было найдено под обломками дома.

Несколько домов в греческом городе Пломари, в 15 км от которого располагался эпицентр, полностью разрушены.

Турецкая провинция Измир также пострадала: улицы завалены обломками, о жертвах и масштабах разрушения данных пока нет, пишет издание.

В целом более 20 человек ранены: они не смогли убежать вовремя из домов, которые были подвержены обрушению.

Землетрясение привело к цунами, сообщает Греческий институт геодинамики.

«Мы имеем дело с большой катастрофой», — прокомментировала происшествие губернатор Северо-Эгейского региона Кристина Калогироу.

Как сообщают BBC, за последние десятилетия в Греции и Турции были отмечены десятки подземных толчков.

В результате разрушительного землетрясения магнитудой 6,0 в Турции в марте 2010 года погиб по меньшей мере 51 человек.

В 1999 году землетрясение магнитудой 7,6 опустошило турецкий город Измит. Погибли более 17 тысяч человек, более полумиллиона остались без крова.