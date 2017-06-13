Каракас, 13 июня, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе переросли в поджоги и погромы. Экстремистски настроенные митингующие подожгли ряд правительственных зданий, атаковали отделение местного банка и занимаются мародерством, сообщает 12 июня TeleSUR TV со ссылкой на поступающие из социальных сетей фото и видеосвидетельства преступлений.

Памятник Симону Боливару на площади Венесуэлы в Каракасе

Наибольшие погромы зафиксированы в районе муниципалитета Чакао в восточной части Каракаса, где бунтовщики взломали офис местного банка, разбили банкоматы и мебель. На некоторых фотографиях видно, как из разгромленного офиса выносится офисная техника.

Сообщается также, что протестующие подожгли здание Конституционного суда, первые этажи которого заволокло дымом.

В результате нападения на офис министерства коммунально-жилищного хозяйства, в здание которого располагался также детский центр, пострадали около 900 рабочих и 45 детей дошкольного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Венесуэлы не отклонил ходатайство генерального прокурора страны Луисы Ортеги о признании несоответствующими конституции действия главы государства Николаса Мадуро, принявшего решение о созыве Конституционного собрания.