Хельсинки, 13 июня, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Главы финских политических партий, состоящих в правящей коалиции, провели 12 июня двухчасовое заседание, в ходе которого обсуждалось будущее коалиции в нынешнем составе, пишет Die Tagesschau.

marjattacajan Хельсинки

На сегодняшний день в правящую коалицию входят: партия «Центр» во главе с премьер-министром страны Юха Сипиля, Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо и «Истинные финны» во главе с Юсси Халла-ахо.

Халла-ахо отказался от переговоров с представителями местных СМИ, покинув без объяснений зал заседания.

Тем временем парламентские фракции «Центра» и Коалиционной партии объявили о решении провести экстренное собрание.

Лидеры обеих партий сообщили на своих страницах в Twitter, что они не могут больше сотрудничать с лидером «Истинных финнов».

Это означает, что правящая коалиция находится на грани распада, пишет издание.

Позже стало известно, что позиция Юсси Халла-ахо, избранного на пост председателя партии 11 июня 2017 года, не устраивает многих финских политиков из-за его «склонности к подстрекательству к расовой дискриминации».

В 2012 году он был признан Верховным судом виновным за оскорбительные высказывания в адрес финских мусульман, а несколько недель назад он призывал Еврокомиссию «наказать» благотворительные организации, члены которых спасают беженцев в Средиземном море.

«Нам больше нечего обсуждать с партией «Истинных финнов» из-за праворадикальной позиции ее лидера», — прокомментировал ситуацию премьер-министр Юха Сипиля.