Гуйян, Китай, 13 июня, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Один человек остается пропавшим без вести, еще 120 тыс. жителей на юго-западе провинции Гуйжоу остались без крова или лишились собственности в результате проливных дожей, не прекращающихся с вечера 9 июня, передает агентство «Синьхуа».

Дождь

Мощные дожди захлестнули 16 уездов и городов, затопив фермерские угодья, повредив жилье и вынудив эвакуировать более 1000 жителей из зоны бедствия. Непогода уже привела к экономическим потерям в размере почти 50 млн юаней (более $7.2 млн), сообщают местные власти.

Местный департамент общественных связей в настоящий момент занимается оценкой масштаба повреждений и объема восстановительных работ, а также поставок провианта в зону бедствия.

Ливни обрушились на большинство центральных, южных и северных провинций Китая в прошедшие выходные. Центральная метеорологическая станция Китая зафиксировала угрозу урагана и проливных дождей для провинций Гуандун, Гуйчжоу, Хэбэй, Цзянси и Чжэцзян уже третьи сутки подряд.

Напомним, что Китай ожидает прихода тайфуна «Мербок» — уже второго тайфуна за год, который, как утверждается, может привести к сходу оползней в провинции Гуандун, усилить дожди на юге и востоке страны.