Казань, 13 июня, 2017, 05:23 — ИА Регнум.

Новый генеральный план Казани, а также правила землепользования и застройки будут презентованы на суд общественности только в августе. А 25 июля 2017 года исполнитель по муниципальному контракту передаст результаты в Управление архитектуры и градостроительства исполкома города, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Казань

Напомним, в конце ноября 2014 года по результатам открытого конкурса был выбран исполнитель на проведение работ по подготовке проекта генплана. Им стал ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на презентации проекта концепции нового генплана городского округа, прошедшей 15 апреля 2016 года, был одобрен комплексный подход к направлениям территориального развития.

Согласно контракту, исполнитель при разработке данного документа должен сделать упор на развитие Казанской агломерации с учётом маятниковых миграций населения ближайших муниципальных районов. Кроме того, должно быть откорректировано функциональное назначение территорий, границы приведены в соответствие с новыми нормативными актами, а генплан и правила застройки не должны противоречить друг другу.

Выполнение работ запланировано в шесть этапов, а завершится муниципальный контракт в 2018 году.