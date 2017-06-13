Каракас, 13 июня, 2017, 05:16 — ИА Регнум.

Ходатайство генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги об отмене созыва Национальной учредительной ассамблеи отклонено Верховным судом страны, сообщает 13 июня Russia Today.

Joe Gratz Суд

Верховный суд Венесуэлы не счел убедительными доводы генпрокурора о неконституционности указа президента страны Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи для изменения конституции страны.

По мнению Ортеги, перед тем как начать выборы кандидатов для участия в ассамблее, необходимо было провести референдум.

Как сообщало ИА REGNUM, Луиса Ортега заявила о давлении, оказываемом на ее семью. По словам генпрокурора Венесуэлы, некие патрульные машины похожие на SEBIN (Боливарианская служба национальной разведки) преследуют представителей ее семьи.

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Напомним, политический кризис в Венесуэле разразился с новой силой после того, как президент страны Николас Мадуро объявил о решении созвать Национальную учредительную ассамблею для изменения конституции страны. По мнению президента, предложенная им демократическая мера позволит установить мир в стране.

Тем не менее, представители оппозиции восприняли данную инициативу в штыки и активизировали массовые протесты. За последние несколько месяцев во время столкновений с полицией погибли 67 человек, в том числе не менее шести несовершеннолетних.

Мадуро обратился к папе римскому Франциску с просьбой повлиять на оппозицию и убедить ее не привлекать к акциям протеста детей и подростков.

Выборы в Конституционную ассамблею назначены на 30 июля.