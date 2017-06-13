Верховный суд Венесуэлы отказался отменить созыв Конституционной ассамблеи
Каракас, 13 июня, 2017, 05:16 — ИА Регнум.
Ходатайство генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги об отмене созыва Национальной учредительной ассамблеи отклонено Верховным судом страны, сообщает 13 июня Russia Today.
Верховный суд Венесуэлы не счел убедительными доводы генпрокурора о неконституционности указа президента страны Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи для изменения конституции страны.
По мнению Ортеги, перед тем как начать выборы кандидатов для участия в ассамблее, необходимо было провести референдум.
Как сообщало ИА REGNUM, Луиса Ортега заявила о давлении, оказываемом на ее семью. По словам генпрокурора Венесуэлы, некие патрульные машины похожие на SEBIN (Боливарианская служба национальной разведки) преследуют представителей ее семьи.
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Напомним, политический кризис в Венесуэле разразился с новой силой после того, как президент страны Николас Мадуро объявил о решении созвать Национальную учредительную ассамблею для изменения конституции страны. По мнению президента, предложенная им демократическая мера позволит установить мир в стране.
Тем не менее, представители оппозиции восприняли данную инициативу в штыки и активизировали массовые протесты. За последние несколько месяцев во время столкновений с полицией погибли 67 человек, в том числе не менее шести несовершеннолетних.
Мадуро обратился к папе римскому Франциску с просьбой повлиять на оппозицию и убедить ее не привлекать к акциям протеста детей и подростков.
Выборы в Конституционную ассамблею назначены на 30 июля.