Лондон, 13 июня, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может пропустить товарищеский матч между французами и британцами 13 июня, на который «хотела пойти» вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном: слишком много дел в парламенте, передает Die Tagesschau.

Adrian Pingstone Вестминстерский дворец

12 июня Мэй впервые на заседании фракции извинилась перед однопартийцами за «полный беспорядок», творящийся после досрочных парламентских выборов, которые прошли 8 июня.

Напомним, Мэй инициировала досрочные выборы, будучи уверенна в победе своей партии, однако, несмотря на получение большинства голосов от избирателей, консерваторы потеряли большинство в парламенте, теперь им придется создавать правительство коалиционного меньшинства.

13 июня у Терезы Мэй будет сложный день, пишет издание.

Ей нужно провести второе заседание своего кабинета, затем встретиться с Арлин Фостер, главой Демократической юнионистской партии (DUP) североирландских протестантов.

Консерваторам предстоит провести переговоры по поводу коалиции с DUP, которая получила по результатам выборов 10 мест в парламенте.

Однако какую цену придется заплатить тори, чтобы DUP стала частью коалиционного правительства?

Однозначно они будут требовать гарантий безопасности открытой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландии после Brexit.

Обострится также разрешение конфликта протестантов с католическими общинами в Белфасте, который нуждается в мирном разрешении.

Это все предстоит разрешить и обговорить в ходе двусторонних встреч до подписания соглашения о коалиционном партнерстве.