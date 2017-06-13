Казань, 13 июня, 2017, 05:01 — ИА Регнум.

Решением Центробанка РФ с ООО «Татагропромбанк» с 13 июня 2017 года официально снято временное управление. Причина — признание компании банкротом и введение конкурсного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Руководитель временной администрации, назначенной ещё 5 апреля 2017 года из-за отзыва лицензии, должен передать всю документацию конкурсному управляющему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Татагропромбанка» была отозвана Центробанком РФ 5 апреля из-за полной утраты капитала. Финансовая «прореха» в размере 0,6 млрд рублей появилась у банка из-за финансирования других кредитных организаций, которые входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

Арбитражный суд РТ 22 мая удовлетворил иск Центробанка РФ и признал банкротом ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк». Этим же решением было введено конкурсное производство сроком на один год — до 21 мая 2018 года.

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После того как у ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» были отозваны лицензии, проблемы возникли и у «Татагропромбанка». На момент отзыва лицензии «Татагропромбанк» был на 400-м месте в банковской системе страны.