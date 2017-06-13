Париж, 13 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум. По итогам первого тура парламентских выборов во Франции победу одержала партия президента Эммануэля Макрона «Республика, вперед!», пишет 12 июня Die Tagesschau.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Париж. Франция.

Многие эксперты задаются вопросом, насколько качественно «новички» будут выполнять свою роль в парламенте, если одержат победу во втором туре и станут членами правящей в стране партии.

«Чаще всего случается так, что новички — это не профессиональные политики, члены партии это: предприниматели, учителя и другие, — поясняет эксперт по немецко-французским отношениям Клэр Димэсмей в интервью изданию. — Но, как мы все знаем, все приходит с опытом».

Димэсмей считает, что новые лица во французском парламенте — это «однозначно» хорошо: они принесут свежие идеи и новый опыт.

«Новички в парламенте — это люди, которые имеют свои ценности и идеи, — добавляет она. — Французские граждане голосовали против старой системы, избирателям нужны новые лица».

Эксперт считает, что «новые люди» в парламенте «освежат французскую демократию».

Напомним, партия президента «Республика, вперед!» одержала победу в первом туре, набрав 28,21% голосов избирателей.

Последний второй тур парламентских выборов во Франции пройдет 18 июня.

Согласно оценкам многих экспертов, победу одержит «Республика, вперед!», пишет издание.