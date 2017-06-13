Сеул, 13 июня, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство сработало в южнокорейском университете Ёнсе в Сеуле. Об этом 13 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарные службы столицы Южной Кореи.

Thinkinglex Университет Ёнсе

Взрывной пакет во вторник, 13 июня, обнаружил в аудитории один из сотрудников профессорско-преподавательского состава университета. После того как мужчина подошел к устройству, оно взорвалось.

Сообщается, что пакет был начинен поражающими элементами: болтами и небольшими гвоздями. Сила взрыва была невелика, благодаря чему пострадавший остался жив.

Преподаватель был доставлен в университетскую больницу с ожогами руки.

Во время взрыва аудитория была пуста, благодаря чему больше никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются причастные, идет опрос свидетелей.