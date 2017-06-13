Казань, 13 июня, 2017, 04:52 — ИА Регнум. За июнь 2017 года количество кредиторов, утверждённых Арбитражным судом Татарии, у застройщика-банкрота ЗАО «ФОН» увеличилось на 16. Больше всех среди них дольщиков, которые вложили свои средства в строительство домов в микрорайоне «Яшьлек» в Набережных Челнах. Таковых за первую неделю июня в реестр кредиторов попало десять. В списке новых требований, которые признаны обоснованными, — выплата МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» почти 13 млн рублей и выплата 45 млн рублей ООО «Казан», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

Как сообщало ранее ИА REGNUM, застройщик имеет в своём портфеле пять проектов в Казани и Набережных Челнах. Они находятся в разных стадиях строительства. 9 ноября 2016 года определением Арбитражного суда РТ компания признана банкротом. В апреле 2017 года в отношении неё установили внешнее управление на 18 месяцев — до 10 октября 2018 года.

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Главе строительного холдинга «ФОН» Анатолию Ливаде вменяется то, что сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа Ливада проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.

ИА REGNUM напоминает, ООО «ФОН-Ривьера» признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.