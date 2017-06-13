Наньнин, Китай, 13 июня, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Девять деревенских жителей погибли при строительстве водоема, передает 12 июня агентство «Синьхуа» со ссылкой на информацию властей Гуанси-Чжуанского автономного района.

Водоем. КНР

Сообщается, что человек по фамилии Хуан упал без сознания около 9 часов утра во время работы на недавно выкопанном водоеме возле его дома в деревне Танна уезда Пинго.

Еще девять жителей, пришедших его спасать, также упали в бессознательном состоянии. Все девять человек были немедленно доставлены в больницу, однако не выжили вопреки усилиям медиков. Проводится расследование загадочного инцидента.