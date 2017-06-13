Якутск, 13 июня, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Из Северо-Восточного федерального университета в ближайшее время будут уволены 19 преподавателей, а 200 техничек переведут на аутсорсинг. Такие цифры озвучила ректор вуза Евгения Михайлова, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом как сокращение будут квалифицированы увольнения только 9 педагогов, пояснила она.

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Необходимость уменьшать численность сотрудников Евгения Михайлова аргументировала тем, что на данный момент на 17 тысяч студентов вместе с заочниками в вузе приходится порядка 6 тысяч человек персонала.

«По приведенному контингенту у нас получается 13 300 студентов. Согласно нормативам, преподавателей на это количество должно быть примерно 1200. Когда мы объединялись, то преподавателей у нас было 2200, сейчас их осталось 1400. Покажите мне человека, который был бы сокращен незаслуженно. Мы расстаемся только с недобросовестными сотрудниками, которые получили много выговоров и предупреждений. Решение по каждому случаю принимаю не я, а кафедры, при которых работают преподаватели», — прокомментировала ситуацию ЯСИА Евгения Михайлова.

Она также подчеркнула, что необходимость сокращать количество штатных единиц вызвано переходом на новую систему оплаты труда в рамках тенденции «студентосбережения».

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«Таким образом, никто никого просто так не увольняет, грандиозных сокращений в этом году не будет», — пообещала ректор СВФУ, пояснив, что даже если увольняет сотрудников, то пытается найти другую работу людям с семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня преподаватели СВФУ обратились за защитой к депутату Госдумы от Якутии Федоту Тумусову, рассказав, что сократить в этом году намерены 354 педагога из 1601 и более 900 сотрудников вспомогательного сектора. Он в свою очередь отправил запрос министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой не допустить массовых сокращений в вузе.

«Потом были мне звонки. Не хочу я фамилию называть, но мне сказали, что решение ещё не принято, идут предварительные разговоры, и почему ты по предварительным разговорам обращаешься», — отмечал Федот Тумусов.