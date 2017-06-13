Пекин, 13 июня, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 12 июня отправил телеграмму президенту Филиппин Родриго Дутерте, в которой выразил поздравления в связи с 42-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами и 119-й годовщиной независимости Филиппин, передает агентство «Синьхуа»

Флаг Филиппин

Филиппины достигли значительных успехов в национальном строительстве под руководством президент Дутерте, заявил Си, выразив в связи с этим свои искренние поздравления.

«Народы Китая и Филиппин выстроили глубокие дружеские отношения», — заявил Си, отмечая, что страны повернули на верный путь добрососедства за последний год, что стало заслугой обеих сторон.

Поскольку Китай и Филиппины являются близкими соседями, а также развивающимися странами, они разделяют друг с другом единую миссию защиты национальных суверенитетов, осуществления общего развития, а также продвижения мира и стабильности в регионе, подчеркнул китайский лидер.

«Я придаю огромное значение китайско-филиппинским отношениям и готов совместно с Вами работать на продвижение взаимовыручки, поддержки и развития, что является залогом выгод для обеих стран и их народов», — подытожил Си.

Напомним, что День независимости Филиппин от Испании отмечается 12 июня. С 1962 года этот день стал национальным праздником. Декларация независимости страны от испанских колонизаторов была подписана 12 июня 1898 года.