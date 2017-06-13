Вашингтон, 13 июня, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Глава министерства обороны США Джеймс Маттис прокомментировал ситуацию, сложившуюся в странах Персидского залива, где ряд стран выступили против Катара, объявив ему политическую и экономическую блокаду. Соответствующее заявление он сделал, выступая в сенате США 12 июня, сообщает агентство Reuters.

Шахматы

По словам Маттиса, блокада Катара со стороны стран Персидского залива является «очень сложной ситуацией», для решения которой необходимо еще подготовить почву.

Кроме того, глава Пентагона сообщил представителям комитета сената США по вооруженным силам, что эмир Катара унаследовал сложную ситуацию в стране и регионе и движется в правильном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Катара обратились в ООН с просьбой повлиять на страны Персидского залива, закрывшие воздушное пространство для катарской авиации. Соответствующее обращение было направлено в Международную организацию гражданской авиации при ООН.

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Напомним, обвинив Доху в поддержке терроризма, дипломатические и экономические связи с Катаром прекратили Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн. Позже к ним присоединились еще несколько стран региона.