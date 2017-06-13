Петропавловск-Камчатский, 13 июня, 2017, 04:15 — ИА Регнум. На Камчатке дачники садово-некоммерческого товарищества (СНТ) «Кунчилово», объявившие войну обладателям дальневосточных гектаров, обратились за помощью к местным и региональным властям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, люди просят предоставить заявителям гектары в районах, которые не соседствуют с дачами.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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Письмо, которое есть в распоряжении редакции, адресовано, в первую очередь вице-премьеру Юрию Трутневу, а также региональным властям и чиновникам района, в котором находится «Кунчилово».

"Мы выражаем коллективное неприятие решения администрации Елизовского района о выделении пяти участков… Мы хотим сохранить лесной массив… К тяжелым последствиям приведет то, что по дорогам через наши участки пойдет тяжелая техника. Что неизбежно при освоении больших территорий. Эскалация конфликта между дачниками и «новыми хозяевами земли» неизбежна», — пишут люди.

Они просят чиновников рассмотреть возможность выделения людям, получившим дальневосточные гектары, земли в других районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, дачники СНТ «Кунчилово» перекрыли проезды для новых землепользователей. По словам людей, они провели собрание собственников и приняли решение восстановить ворота на одной из дорог в конце улицы перед сопкой, и перерыть наверху две дороги.

«Проехать до участков, которые были выделены под дальневосточные гектары можно только через наш СНТ. Это, конечно, большой вопрос, как выдаются такие участки, к которым фактически нет проезда. Дело в том, что наши дороги они не обремененные, то есть они принадлежат СНТ и предназначены только для передвижения транспорта дачников, но никак не для тяжелой техники, необходимой для нужд тех, кто получил землю по дальневосточному гектару», — рассказывают дачники.

По словам чиновников Елизовского района, к которому относится «Кунчилово», пять участков под дальневосточный гектар были выданы законно и на общих основаниях.