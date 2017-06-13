Вашингтон, 13 июня, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Маттис рассказал о проблемах вооруженных сил страны. Соответствующее заявление он сделал на заседании палаты представителей конгресса США в понедельник, 12 июня, сообщает Agence France-Presse.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

Сообщается, что глава Пентагона утверждает, что был «шокирован» низким уровнем боевойготовности США, связанном с многолетним урезанием бюджета.

«Четыре года спустя я вернулся в министерство обороны, и я был шокирован тем, что увидел в нашей готовности сражаться, — заявил Маттис. — Ни один враг в этой области не сделал больше для нанесения ущерба нашей армии, чем секвестр бюджета».

Кроме того, глава Пентагона обратился к сенату с просьбой предоставить доступ к информации о предложенном президентом США Дональдом Трампом бюджете на 2018 год.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за увеличение военного бюджета страны. Дополнительные финансовые средства глава Белого дома планировал выделить, уменьшая расходы по другим направлениям, например, сократив финансирование программ помощи другим странам.

Президент заявлял, что оборонный бюджет США ожидает «историческое» увеличение, что нашло свое отражение в проекте бюджета на 2018 год.