«Гремио» вырвал победу у «Баия Салвадора» в конце матча
Бразилиа, 13 июня, 2017, 03:52 — ИА Регнум. 13 июня на стадионе «Арена Гремио» был разыгран матч 6-го тура бразильской Серии А между командами «Гремио» и «Баия Салвадор». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 86-й минуте бразильский латераль Кортез открыл счет после ассиста Педро Жеромела — 1:0.
Статистика матча («Гремио"/"Баия Салвадор»)
Удары 9/5
Удары в створ 4/3
Владение 55%/45%
Фолы 16/13
На данный момент «Гремио» поднялся на 2-ю строчку, набрав 15 очков. «Баия Салвадор» остался на 8-м месте с 9-ю очками.
Составы на матч:
«Гремио»: Гроэ, Эдилсон, Жеромел, Каннемнн, Кортез, Микел, Луан, Майкон, Артур, Рамиро, Роча.
«Баия Салвадор»: Джин, Пагнуссат, Эдуардо, Фонсека, Жуниньо, Матеус, Алионе, Рафаэл, Жуниор, Винициус, Эдигар.
Главный арбитр матча: Эдуардо де Валадао.
Предупрждения: Густаво — 74.
Голы: Кортез 86 — 1:0.