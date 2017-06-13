Бразилиа, 13 июня, 2017, 03:52 — ИА Регнум. 13 июня на стадионе «Арена Гремио» был разыгран матч 6-го тура бразильской Серии А между командами «Гремио» и «Баия Салвадор». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Artur Vaz Арена Гремио

На 86-й минуте бразильский латераль Кортез открыл счет после ассиста Педро Жеромела — 1:0.

Статистика матча («Гремио"/"Баия Салвадор»)

Удары 9/5

Удары в створ 4/3

Владение 55%/45%

Фолы 16/13

На данный момент «Гремио» поднялся на 2-ю строчку, набрав 15 очков. «Баия Салвадор» остался на 8-м месте с 9-ю очками.

Составы на матч:

«Гремио»: Гроэ, Эдилсон, Жеромел, Каннемнн, Кортез, Микел, Луан, Майкон, Артур, Рамиро, Роча.

«Баия Салвадор»: Джин, Пагнуссат, Эдуардо, Фонсека, Жуниньо, Матеус, Алионе, Рафаэл, Жуниор, Винициус, Эдигар.

Главный арбитр матча: Эдуардо де Валадао.

Предупрждения: Густаво — 74.

Голы: Кортез 86 — 1:0.