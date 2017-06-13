Пекин, 13 июня, 2017, 03:46 — ИА Регнум. В Китае учреждена высшая военная награда Орден «Первого августа» (Баи), передает 12 июня агентство «Синьхуа».

НОАК

Будучи одобренным Центральной военной комиссией, Орден будет вручаться тем, кто совершил выдающийся вклад в защиту суверенитета и безопасности страны, а также продвижение ее интересов в духе развития и модернизации национальной системы обороны и вооруженных сил.

Список из 17 кандидатов, выдвинутых Народно-освободительной армией Китая, силами общественной безопасности и полицией был опубликован с целью получения отклика со стороны военной общественности и народных масс.

Китайский астронавт Цзин Хайпэн, командир космического корабля Шэньчжоу-11 также числится в списке из 17 кандидатов.

Напомним, что 1 августа 1927 года является датой учреждения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Днем основания считается начало Наньчанского восстания, когда коммунистическая «Красная армия» Китая под руководством Мао Цзэдуна выступила против частей армии гоминьдана в городе Наньчан во время гражданской войны.