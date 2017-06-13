Доха, 13 июня, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Власти Катара просят ООН вмешаться в ситуацию блокировки воздушного пространства для катарской авиации тремя странами Персидского залива. Соответствующее обращение направлено в Международную организацию гражданской авиации, сообщает 13 июня агентство Reuters.

wacki56 Самолет

Катарское правительство надеется убедить ООН в необходимости повлиять на Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, запретившим авиаперелеты гражданских и военных судов Катара над своими территориями.

Специализированное учреждение ООН Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization — ICAO) не налагает обязательных к исполнению правил, однако обладает мощным влиянием.

По словам исполнительного директора Qatar Airways, ICAO должно признать незаконной блокировку воздушного пространства для катарской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и Бахрейн заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке терроризма. Затем к ним присоединились также Ливия, Йемен, Мавритания и Коморские острова.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о содействии терроризму властей Катара на очень высоком уровне, чем вызвал удивление представителей власти Катара. Заявление Трампа назвал странным глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман, поскольку власти страны в течение ряда лет ведут борьбу с радикальными исламистами вместе с США и союзниками.

Читайте также: Что вскрыл на Ближнем Востоке катарский «гнойник»