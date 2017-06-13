Пекин, 13 июня, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал 12 июня китайские диаспоры за рубежом принять активное участие в инновационном развитии и развитии экономического сотрудничества с остальным миром, передает агентство «Синьуа».

Шанхай

Ли Кэцян встретился в Пекине с представителями китайских диаспор за рубежом. Он выразил позитивный взгляд на развитие экономики Поднебесной, а также поделился уверенностью правительства в достижении поставленных ежегодных целей.

Он также призвал делегатов от китайских диаспор за рубежом принять активное участие в развитии экономики страны.

Напомним, что в Пекине прошел Второй промышленно-экономический конгресса, в котором в том числе приняли участие хуацяо — выходцы из Китая, проживающие в других странах.