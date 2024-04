Каир, 13 июня, 2017, 03:03 — ИА Регнум. За последние две недели египетскими властями было заблокировано 62 сайта, в том числе сетевые представительства региональных новостных агентств. Об этом 12 июня сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на сообщение местной правозащитной организации.

Интернет

Сообщается, что Организация свободы мысли и выражения (The Association for Freedom of Thought and Expression — AFTE) обвинило правительство в атаке на средства массовой информации.

«Блокирование веб-сайтов нарушает конституцию Египта», — говорится в распространенном заявлении правозащитной группы.

Недопустимым является также то, что правительство страны не предоставила никакого обоснования своих действий, будь то судебное или официально оформленное административное решение.

В число заблокированных сайтов вошли такие СМИ, как Al Jazeera, Daily Sabah, арабский веб-сайт Huffington Post и местный независимый новостной ресурс Mada Masr.

Между тем источник в службе безопасности Египта на условиях анонимности сообщил, что заблокированные веб-сайты содержат поддерживающие экстремизм материалы и публикуют лживую информацию.