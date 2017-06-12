Пекин, 13 июня, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Министерство культуры КНР выпустило план по борьбе с бедностью в сфере культуры на 2016−2020 годы, передает 12 июня агентство «Синьхуа».

Плакат времён Культурной революции. КНР

План, нацеленный на 13-й пятилетний период вышел в рамках концепции вывода КНР в разряд стран среднего уровня достатка населения уже к 2020 году.

Он сфокусирован на защиту культурного наследия и развитие культурной сферы бедных регионов.

Действуя в ладу с базовыми социалистическими ценностями, министерство заявило о поддержке в сфере политики, финансов, первоначального планирования для районов проживания этнических меньшинств, приграничных территорий, районов зарождения революционного движения Китая и особо бедных районов.

Центральный бюджет выделит 3000 юаней (более $441,35) на проведение раз в два месяца индивидуальных театральных представлений в вышеуказанных районах общим числом бедноты в количестве 43,35 млн человек на состояние конца 2016 года.

Напомним, что Китай поставил себе задачу окончательно побороть проблему нищеты и безработицы в стране. Для этого он форсированно осуществляет программы ежегодного выведения из нищеты порядка 10 млн человек. В таком режиме планируется обеспечить работой к 2020 году оставшиеся 40 млн бедняков.