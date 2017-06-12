Пекин, 13 июня, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Ши Тайфэн вступил в должность секретаря Регионального комитета Компартии Китая по Нинся-Хуэйскому автономному району, передает агентство «Синьхуа».

Joowwww Нинся-Хуэйский автономный район

Ши был избран на первом пленарном заседании Провинциального комитета КПК 12-го созыва. О его избрании стало известно еще в конце апреля 2017 года. Он сменил на посту Ли Цзяньхуа, которому была предложена другая должность, его заместителем назначен Сянь Хуэй.

Отметим также, что в Китае продолжается волна перестановок управленческих кадров, которая была инициирована с приходом к власти команды нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина в 2012 году.

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