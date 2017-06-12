Москва, 13 июня, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Американские и итальянские эксперты проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации, сообщает 13 июня пресс-служба министерства обороны РФ со ссылкой на начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

DTRA OC-135B

Полет пройдет с 13 по 18 июня, вылеты будут осуществляться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск.

Сообщается, что американский самолет наблюдения не относится к классу летательных аппаратов, используемых в военных целях, и не предназначен для применения оружия. И самолет, и расположенная на нем аппаратура прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты.

На борту во время проведения полета будут присутствовать и российские военные эксперты, они проверят соответствие заранее согласованных параметром полета и проконтролируют применение аппаратуры наблюдения.

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 17 июня Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Великобритании. Это 21-й наблюдательный полет российских экспертов над странами-участницами международного Договора по открытому небу, призванному способствовать открытости и доверию между странами, благодаря периодическим взаимным облетам территорий с целью контроля за вооружениями и военной деятельностью.