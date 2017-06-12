Каракас, 13 июня, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега заявила об угрозах и преследовании со стороны разведывательных служб страны, начавшихся после того, как она подала ходатайство об отмене созыва Конституционной ассамблеи в Верховный суд Венесуэлы. Об этом 12 июня сообщает агентство Reuters.

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«Кто-то угрожает моей семье, — заявила генпрокурор в интервью местному радио. — Они издеваются над ними, они преследуют их. Это патрульные машины, похожие на SEBIN (Боливарианская служба национальной разведки — прим. ИА REGNUM )».

Сообщается также, что госслужащие начали словесную атаку на Ортегу, выражая сомнения в ее психическом здоровье и обвиняя генпрокурора в пропаганде насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня генпрокурор подала заявление в Верховный суд Венесуэлы с требованием отменить процедуру созыва Национальной учредительной ассамблеи, начавшуюся по решению президента страны Николаса Мадуро. По мнению Ортеги, президентский указ о созыве ассамблеи не отвечает конституционным нормам и должен быть отменен как «нарушающий принципы прогрессивности прав человека и принципа равенства и голосования».

Ортега также потребовала от Верховного суда разъяснить решение, позволившее Мадуро запустить процесс конституционной реформы без предварительного референдума. Подобные решения необходимо согласовывать с народом, уверена генпрокурор.

Между тем в Конституционной палате пояснили, что «консультативный референдум ни является ни необходимым, ни конституционно обязательным перед созывом» Конституционной ассамблеи. Позже Верховный суд одобрил решение Национального избирательного совета о назначении выборов в Конституционную ассамблею на 30 июля.

Кроме критики процесса подготовки новой конституции страны генпрокурор также возложила ответственность на правительство за жестокое подавление демонстраций, в результате чего за последние месяцы в стране погибло 67 человек и сотни получили ранения.

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