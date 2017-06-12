Воронеж, 13 июня, 2017, 01:54 — ИА Регнум. В Воронеже в четвертый раз прошел фестиваль уличных театров — самая зрелищная и массовая часть Платоновского фестиваля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, театральный парад «Летние огни» 12 июня прошел от памятника Андрею Платонову до площади Ленина, где три уличных театра показали свои представления. Зрителями красочного шествия стали тысячи горожан.

Марина Каширская ИА REGNUM Инженерный театр «АХЕ» (Санкт-Петербург)

Марина Каширская ИА REGNUM Шествие было красочным и громким

В 2017 году парад впервые проходит не днем, а в вечернее время. Благодаря этому, считают организаторы, мероприятие вышло более зрелищным, так как к ярким костюмам и реквизиту артистов прибавились световые эффекты.

Марина Каширская ИА REGNUM Зрители встречали артистов аплодисментами

Открывал парад воронежский джазовый ансамбль Dixie-Alex-Band. Следом за музыкантами в сопровождении волонтеров фестиваля прошли девять уличных театров: Quidams из Франции, Stelzen-Art из Германии, Close-Act (Нидерланды), Serious Clowns (Великобритания — Германия), «АХЕ» и Studiya.33 из Санкт-Петербурга, «Свет лица» (Москва), детский коллектив «Созвездие» (Новая Усмань), «Арт-Кураж-Шоу» (Воронеж), а также сборная команда «Театры огня и света», в которую вошли огненные театры «Беркана» из Ростова-на-Дону, AURUM из Москвы, «Огненная мельница» и Jet-Set из Воронежа. Правда, в день парада огненный реквизит заменили светодиодным, а пиротехнику — блестящими конфетти.

Марина Каширская ИА REGNUM Quidams (Франция)

Все участники парада работают в разных жанрах: это были и артисты на ходулях, и танцоры, и циркачи, клоуны и драматические актеры, фаерщики. С некоторыми из уличных театров воронежцы уже познакомились: в выходные они давали уличные представления на Советской площади, где также проходила книжная ярмарка и музыкальные концерты.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники парада

Воронежцы вслед за парадом отправились на площадь Ленина, где участники шествия дали несколько уличных представлений. Завершилось мероприятие ближе к полуночи.

Марина Каширская ИА REGNUM На представления собрались тысячи воронежцев — от мала до велика

Напомним, Платоновский фестиваль в 2017 году проходит в Воронеже со 2 по 14 июня. Театральный парад проходит в областном центре с 2014 года. Традиционно участники идут по проспекту Революции 12 июня — в День России. Зрителями парада ежегодно становятся более 15 тысяч человек.