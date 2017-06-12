* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Лондон, 13 июня, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Официальный представитель радикальной исламистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аби аль-Хасан аль-Мухайер призвал своих последователей к проведению террористических актов на территории России и ряда других государств во время священного месяца Рамадана. Об этом 12 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на распространенную исламистами аудиозапись.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Сообщается, что аудиозапись, подтвердить достоверность которой не представляется возможным, была распространена в понедельник, 12 июня, на канале боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мессенджере Telegram.

По данным агентства, голос на аудиозаписи соответствует предыдущему распространенному боевиками сообщению и принадлежит, как предполагается, официальному представителю радикальной исламистской группировки Аби аль-Хасану аль-Мухайеру.

Представитель боевиков призывает членов террористической организации последовать примеру братьев и «сделать то, что они сделали», на территориях США, Европы, России, Ирака, Сирии, в Австралии и на Филиппинах во время священного месяца Рамадан, который начался в конце мая.

Аль-Махайер призывает боевиков «сражаться с неверными и отступниками силою одного человека».