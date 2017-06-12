Москва, 13 июня, 2017, 00:38 — ИА Регнум.

Российские военные эксперты проведут наблюдательный полет над территориями Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба министерства обороны РФ со ссылкой на начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Rubinbot Ан-30Б

Полет пройдет с 13 по 17 июня с российского самолета наблюдения Ан-30Б. Вылеты будут выполняться с аэродрома открытого неба Брайз-Нортон. Максимальная дальность полета составит 2400 км.

Российские эксперты пролетят по заранее согласованному с британской стороной маршруту. Соблюдение порядка применения наблюдательной аппаратуры, а также другие согласованные параметры полеты проверят военные специалисты из Великобритании, которые также будут находится на борту самолета наблюдения.

Как сам российский самолет наблюдения, так и установленная на нем аппаратура прошли международное освидетельствование и не предназначены для применения оружия и ведения боевых действий.

Это двадцать первая наблюдательная операция РФ над территориями стран-участниц Договора по открытому небу в 2017 году

Напомним, международный Договор по открытому небу был ратифицирован Российской Федерацией в мая 2001 года. Цели документа — содействие большей открытости и установление доверительных отношений между странами участниками, благодаря возможности взаимного облета территорий с целью контроля за вооружениями и регламентируемой военной деятельностью.