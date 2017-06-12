Нижний Новгород, 12 июня, 2017, 23:24 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 12 июня 1027 года отмечался двойной праздник — День России и День города. В этот день в Нижний Новгород приехали официальные делегации городов-побратимов и столиц соседних регионов, которые возглавляли мэр города Нови Сад Милош Вучевич, примар муниципия Бельцы Ренато Усатый, вице-бургомистр города Линц Детлеф Виммер, заместитель главы администрации Саратова Юлия Литневская, член президиума Чебоксарского городского собрания депутатов Олег Кортунов, председатель Общества германо-российских встреч города Эссен Барбара Лаххайн, директор департамента протокола и работы со СМИ города Дьер Роберт Борси, консультант департамента культуры и СМИ города Хэфэй Янг Ксиоян, председатель административного совета Ассоциации «Удивительная Россия» города Нант Корин Рот, атташе по культуре посольства Франции в РФ Элизабет Бронн, директор «Альянс Франсез — Нижний Новгород» Софи Жиндт, директор Чешского центра при посольстве Чехии в РФ Марек Гавличек, директор Словацкого культурного института при посольстве Словакии в РФ Ян Шмигула.

Андрей Репин ИА REGNUM Сувениры на память

Андрей Репин ИА REGNUM Фольклорный коллектив

Андрей Репин ИА REGNUM Сердце Нижнего

В этот же день глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и заместитель мэра города Добрич Боян Костов Коларов подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Добрич стал пятнадцатым городом-побратимом Нижнего Новгорода.

Андрей Репин ИА REGNUM Это не «Форсаж», это — Нижний Новгород

Андрей Репин ИА REGNUM Концерт

И.о. главы города Елизавета Солонченко поприветствовала гостей Нижнего Новгорода и пригласила всех принять участие в праздновании Дня России и Дня города. Она напомнила, что в советские времена город Горький был закрытым, и международные контакты были сведены к минимуму: «Однако до революции благодаря Нижегородской ярмарке Нижний Новгород был известен далеко за пределами России и был заметным игроком на международной торговой арене. Наша цель, к которой мы медленно, но верно идем, вернуть интенсивность международного сотрудничества и объем сделок и товарооборота на уровень, заданный когда-то Нижегородской ярмаркой».

Программа праздничных мероприятий началась в 10:00 с возложения цветов к памятнику основателям города Нижнего Новгорода князю Юрию (Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому.

Андрей Репин ИА REGNUM Настроение праздничное

В этот день в городе прошли парад дружбы народов России и фестиваль национальных культур, парад мам (и пап) с детскими колясками, спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье», выставка тюнингованных авто, экскурсионный марафон «Герои Нижнего», концертная программа национальных культур Приволжья и городов-побратимов.

Андрей Репин ИА REGNUM

На ул. Рождественской весь день проходил V Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Это самый крупный в России фестивалем народных художественных промыслов. В ярмарке приняли участие 200 мастеров из 10 стран, которые представили 15 народных ремесел. Для детей работали три больших интерактивных площадки, в том числе народные подвижные игры, кукольный театр и роспись больших картонных лошадок. Взрослые могли посетить концерты этнических групп на музыкальной поляне. Для всех возрастов работали творческие мастерские, где можно было освоить азы хохломской, городецкой росписи и гжельских узоров, изготовить керамику ручной работы или кожаные изделия. Кроме того, в пространстве ремесленников проводились мастер-классы по ковке, резьбе по дереву и работе на гончарном круге.

Андрей Репин ИА REGNUM V Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров»

Андрей Репин ИА REGNUM Гончар

На пл. Минина и Пожарского в течение дня проходила историко-патриотическая акция «Завет Петра Великого», в рамках которой была организована реконструкция исторических эпох: времен Петра I, войны 1812 года, Великой Отечественной войны.

Андрей Репин ИА REGNUM Реконструкторы

Также на пл. Минина и Пожарского была организована «Территория детства», где юные нижегородцы смогли посетить мастер-классы, соревнования по беговелам, посмотреть анимационную программу и побывать в городке профориентации.

Андрей Репин ИА REGNUM Детские конкурсы

Андрей Репин ИА REGNUM Дети могли попробовать себя в роли радиоведущих

Завершилась праздничная программа концертом группы «Иванушки International» и традиционным фейерверком.